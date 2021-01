Acquisto per il futuro per la Lazio , che ha preso Dimitrije Kamenovic dal Cukaricki . Si tratta di un difensore serbo classe 2000, un mancino che nel 3-5-2 di Inzaghi può giocare sia come terzo centrale ma, lavorando, anche come quinto, oltre a poter fare ovviamente l'esterno di una difesa a quattro. Il club biancoceleste ha chiuso l'operazione investendo per questo 20enne giocatore la cifra di 3 milioni di euro. Kamenovic, nei prossimi giorni, effettuerà le visite mediche con la Lazio, ma arriverà in Italia soltanto nella prossima stagione. Dopo la firma con i biancocelesti, infatti, tornerà in prestito al Cukaricki, chiudendo così l'anno in Serbia prima dell'avventura in Serie A.

Chi è Kamenovic

Dopo aver iniziato in piccole società vicino casa, il Cukaricki è l'unica squadra dove questo difensore serbo ha giocato, facendo tutta la trafila delle giovanili ed esordendo poi in campionato a quasi 19 anni. Da quel giorno ha collezionato 44 presenze in prima squadra, delle quali 37 in Super Liga, 6 in Coppa e 1 nelle qualificazioni per l'Europa League. Per lui un solo gol segnato tra i professionisti, tra l'altro in questa stagione, in campionato contro lo Spartak. Alto e fisico, molto bravo anche nel cross e nel puntare l'avversario nell'uno contro uno, in patria viene paragonato a un altro ex Lazio, Aleksandar Kolarov. Kamenovic gioca come terzino sinistro nel suo attuale club ma, come detto, può fare sia il centrale mancino in una difesa a tre che il quinto di centrocampo. Un'importante alternativa per il prossimo anno, con Tare che si è già mosso per la Lazio del futuro.