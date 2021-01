Parma su Ounas, chiesti Malcuit e Musacchio

Dopo il cambio in panchina con il ritorno di Roberto D'Aversa al posto di Fabio Liverani, il Parma si muove sul mercato per rinforzare la rosa e uscire dalla difficile situazione di classifica, che ora vede i gialloblù al penultimo posto. Si lavora per rinforzare innanzitutto l'attacco. Piace Adam Ounas, esterno classe 1996 di proprietà del Napoli che ha iniziato la stagione al Cagliari. Il Parma vorrebbe regalarlo a D'Aversa per aggiungere un altro elemento importante al suo attacco. L'altro nome valutato per il reparto offensivo è quello di Filippo Falco, fantasista in uscita dal Lecce. Qualora fosse rimasto Liverani, sarebbe certamente arrivato anche Franco Vazquez, argentino ex Palermo attualmente al Siviglia. Da capire se il discorso proseguirà anche con Roberto D'Aversa.