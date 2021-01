Inter, Dalbert va in Liga: prestito al Valladolid

Dalla Francia alla Spagna, con tappa intermedia in Italia. Anche se nel nostro Paese Dalbert almeno per il momento non tornerà. Il terzino sinistro brasiliano di proprietà dell’Inter, infatti, è pronto a cambiare nuovamente squadra e nel suo futuro ci sarà la Liga: dopo i sei mesi in prestito al Rennes – altra esperienza in Ligue 1 dopo quella col Nizza, squadra dove il classe 1993 si era messo in mostra venendo acquistato proprio dai nerazzurri nell’agosto del 2017–, Dalbert tornerà all’Inter per venire girato nuovamente in prestito ma questa volta al Valladolid in Spagna. Un cambio di maglia e di campionato per provare a trovare maggiore continuità, visto che il brasiliano è stato impiegato solo in 5 occasioni in Ligue 1 e 4 in Champions League in questa stagione.