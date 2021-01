L’amministratore delegato dell’Inter ha fatto il punto tra mercato e società a Sky Sport: "Le indicazioni della proprietà sono per non fare investimenti. Tranquillizzo tutti: non siamo in allarme, il club avrà stabilità"

Il calciomercato dell’Inter non dovrebbe riservare grandi novità in entrata, mentre in uscita c’è da risolvere la questione relativa a Christian Eriksen. Beppe Marotta ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul futuro del danese. "Ausilio sta lavorando in questo senso, quando si muoverà qualcosa lo sapremo" ha spiegato l’amministratore delegato dei nerazzurri a Sky Sport. Più in generale, confermata la linea di inizio mercato: non ci saranno grandi colpi. "Abbiamo recepito delle indicazioni dalla proprietà, cioè che non possiamo fare investimenti, quindi non si può fare qualcosa di importante. Questo è un gruppo da rispettare per il lavoro che è stato fatto finora, quindi c'è la probabilità che si vada avanti così" ha spiegato.