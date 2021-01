Tomori va al Milan, speranza è averlo già sabato

Il difensore è atteso in Italia nel primo pomeriggio di venerdì, poi sosterrà subito le visite mediche. Il Milan spera di poterlo mettere a disposizione di Pioli già per la partita con l’Atalanta. Arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni

Fikayo Tomori sarà presto un giocatore del Milan , che spera di poterlo mettere a disposizione di Stefano Pioli già per la partita di sabato contro l’ Atalanta , anticipando gli aspetti burocratici. Il difensore arriverà in Italia venerdì nel primo pomeriggio e subito dopo sosterrà le visite mediche di rito, che precedono la firma del contratto. L’operazione è stata conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di sterline, pari a 28.2 milioni di euro , con il Chelsea che ha abbassato le cifre iniziali.

Niente da fare per Junior Firpo

Non riesce il quarto colpo al Milan, dopo gli arrivi di Mandzukic, Meite e quello imminente di Tomori: Junior Firpo non si muoverà da Barcellona, almeno non in questa finestra di mercato. Il giocatore preferisce evitare una nuova avventura per motivi familiari, essendo diventato padre da poco. Per questo preferisce valutare eventuali offerte direttamente a giugno, tra cui anche quella del Napoli che intriga l’esterno spagnolo.