Accordo raggiunto tra Udinese e Napoli per il trasferimento dell'attaccante spagnolo in Friuli: c'è anche l'ok di Llorente, che andrà con il gruppo di Gattuso a Verona e da lunedì si trasferirà nel suo nuovo club. L'operazione sblocca il passaggio di Lasagna all'Hellas. Anche il Benevento cerca un attaccante: piste Eder e Cutrone

Udinese e Napoli hanno trovato l'accordo per il trasferimento in Friuli di Fernando Llorente. Anche l'esperto centravanti spagnolo ha dato l'ok all'operazione, ma sarà a disposizione del suo nuovo club solo a partire dalla prossima settimana. Il Napoli ha infatti chiesto di trattenere l'attaccante in squadra almeno fino al prossimo impegno di campionato, in programma domenica a Verona. Llorente, che in stagione ha giocato cinque scampoli di partita tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana per complessivi 56 minuti, saluta così Napoli dopo un anno e mezzo.