Cagliari, Di Francesco resta. Giulini: "Credo in lui, abbiamo rinnovato il contratto"

A Sky Calcio Show, il presidente del Cagliari ha commentato la sconfitta a Marassi confermando la fiducia ad Eusebio Di Francesco. Anzi, c'è di più: "Abbiamo rinnovato il contratto in settimana per dargli più forza. Ha la squadra in mano, ora tutti devono dare qualcosa in più". Previsti altri affari sul mercato? "Preoccupiamoci di tornare a giocare a calcio, abbiamo i valori per tirarci fuori". Di Francesco: "Il rinnovo motivo d'orgoglio per me". LE PAROLE DI GIULINI: VIDEO