Da una parte il campo, dall'altra le questioni societarie: l'Inter si divide tra la corsa scudetto e la possibile cessione di quote azionarie da parte della famiglia Zhang a nuovi investitori, come confermato dall'amministatore delegato Beppe Marotta nelle scorse settimane. L'ad nerazzurro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi prima del match contro l'Udinese, analizzando il momento della società, anche alla luce del comunicato del Real Madrid che ha spiegato come non esista nessun tipo di problematica riguardo al pagamento di Hakimi da parte dell'Inter: "Nelle ultime settimane tante notizie sono girate, tra le quali speculazioni, forse per destabilizzare l'ambiente. La proprietà è credibile, il managament dà stabilità e l'Inter ha una ricchezza dettata dalla propria storia tra presidenti, dirigenti, giocatori e tifosi. Nessuno può mettere in discussione il nostro club, tantomeno sulle voci riguardanti Hakimi".