La Cremonese apre le porte a Francesco Totti, oggi in visita al club nei panni del talent scout. L’ex capitano della Roma, procuratore della IT Scouting da lui stesso fondata, ha accompagnato infatti Luca Coccolo, difensore scuola Juventus appartenente alla scuderia di un suo associato e nuovo rinforzo della squadra di Fabio Pecchia.



Per Totti un un paio di ore al Centro Arvedi, guidato dal direttore generale della Cremonese, Ariedo Braida, che gli ha fatto visitare la struttura e i campi d’allenamento, prima di intrattenersi con l’allenatore. "Francesco è una persona meravigliosa, la sua visita ci rende felici", le parole di Braida, con le foto della giornata pubblicate sul profilo Twitter del club.