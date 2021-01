Il club bergamasco proverà a prendere il centrocampista ucraino classe 1994, con l’intenzione di ritentarci in estate se ora non dovesse riuscirci. Ha attitudini offensive ma sa giocare in più ruoli

L’Atalanta ragiona su un possibile rinforzo last minute, in questi giorni finali del mercato invernale. Si tratta di Viktor Kovalenko, centrocampista classe 1994 di proprietà dello Shakhtar Donetsk. La dirigenza bergamasca l’ha già bloccato per la prossima estate ma proverà a chiudere già in questa sessione, anticipandone l’arrivo. Gasperini preferirebbe un giocatore ancor più fantasioso visto che con il ritorno imminente di Pasalic i nerazzurri sarebbero al completo nel reparto, ma può essere un’occasione dell’ultimo momento per introdurlo già al calcio italiano.