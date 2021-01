Dopo i problemi fisici dei giorni scorsi – che lo avevano tenuto fuori nella gara contro lo Spezia – l’attaccante è recuperato e se fosse dipeso da lui ieri si sarebbe allenato con il gruppo visto che vuole mettersi a disposizione della squadra per la prossima gara contro il Verona. Per volontà di Fonseca (e della società) però il bosniaco si è allenato ancora in un campo a parte con un preparatore. Da capire se Dzeko verrà aggregato al gruppo in tempo per essere disponibile per l'Hellas – gara che all’andata aveva visto dalla panchina perché, di fatto, era stato venduto alla Juventus. Sul versante mercato però nessuna novità: non sono arrivate proposte che possano accontentare la società o lo stesso giocatore che, ricordiamo, non vuole lasciare Roma.