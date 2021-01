L' Inter e gli agenti di Lautaro Martinez sono tornati al tavolo a due giorni dall'ultima volta. L'entourage del 23enne argentino ha incontrato questo pomeriggio a Milano la dirigenza nerazzurra per proseguire il dialogo per il rinnovo del contratto dell'attaccante , seguito dal Barcellona nell'ultima sessione di calciomercato. Un chiaro segnale di come le parti siano al lavoro per raggiungere un’intesa per prolungare il loro rapporto, con Lautaro che è legato da contratto all'Inter fino al 2023 . L'obiettivo comune è di prolungare per un altro anno il rapporto , con adeguamento economico dell'ingaggio. L'incontro di oggi è stato giudicato dalle due parti più che positivo anche se il contatto non sembra aver portato a decisivi passi in avanti nella trattativa.

Il nodo e la clausola

Il nodo tra Lautaro e l'Inter riguarda in particolare le richieste economiche dell'argentino, che vorrebbe avere un trattamento pari a quello dei top player della squadra come Lukaku ed Eriksen, per i cui contratti però l'Inter ha potuto beneficiare del decreto crescita. La difficoltà per il club nerazzurro sta proprio nel far arrivare Lautaro allo stesso lordo per via del decreto e di formulare anche in virtù della due diligence in corso un'offerta concreta. Il dialogo è comunque ritenuto dalle parti in causa convincente e si lavora al rinnovo con grande fiducia di arrivare all'intesa. La clausola rescissoria dell'attaccante al momento resta per ora di 111 milioni di euro ed è valida per l'estero, da pagare in un'unica soluzione.