Il classe 1994 è il primo obiettivo per l'attacco rossoblù in caso di addio di Scamacca: c'è già stato un incontro tra la società e gli agenti del giocatore. Per Niang si tratterebbe di un ritorno: 5 gol in 14 partite nel 2015

È M'Baye Niang il primo nome per l'attacco del Genoa, che si muove sul mercato per cercare un sostituto di Scamacca in caso di eventuale partenza del centravanti di proprietà del Sassuolo. L'ex Milan e Torino, attualmente al Rennes, potrebbe essere l'uomo giusto per Ballardini, da aggiungere al reparto offensivo della squadra rossoblù. Si tratterebbe di un ritorno, considerando che l'attaccante classe 1994 ha già giocato con il Genoa nel finale della stagione 2014-2015 segnando 5 gol in 14 partite. C'è già stato un incontro tra la società e gli agenti del giocatore, in cui i rossoblù hanno confermato che Niang sarebbe il primo obiettivo di mercato nel caso in cui Scamacca dovesse andare via.