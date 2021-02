I rossoblù riportano in Italia il difensore di proprietà della Juve, reduce dall’esperienza poco soddisfacente con la maglia del Rennes, con la formula del prestito. Il mercato non è chiuso: si cerca l’accordo con lo svincolato Schöne

Daniele Rugani è un nuovo giocatore del Cagliari. Il difensore rinforza la squadra di Eusebio Di Francesco, dopo aver risolto il prestito al Rennes ed essersi trasferito con la stessa formula ai rossoblù dalla Juventus. Il ritorno in Italia era stato vicino già qualche ora prima che il Cagliari riuscisse a trovare tutti gli accordi, quando ci aveva provato il Bologna. Rugani, dunque, lascia la Francia, dove ha trovato poco spazio con sole due presenze (una in Ligue 1 e una in Champions League) dall’inizio della stagione. Il mercato dei rossoblù in ogni caso non è concluso: nelle prossime ore si cercherà di trovare un’intesa contrattuale con Lasse Schöne, rimasto svincolato dopo l’esperienza al Genoa. Il danese riempirebbe il vuoto lasciato dalla cessione di Oliva, che si è trasferito al Valencia.