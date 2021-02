Il fuoriclasse brasiliano, a Parigi dall'estate 2017, ha le idee chiare sul suo futuro: "Sono felice al Psg e voglio rimanerci. Spero decida di restare a lungo anche Mbappé, siamo come fratelli. Lui è davvero un ragazzo d'oro, anche fuori dal campo. Ho pianto per la Champions persa, ma lavoreremo per tornare in finale e vincere"

" Al Psg sono felice , voglio rimanere qui". Parola di Neymar , che racconta i suoi desideri per il futuro in un'intervista concessa a TF1. "Oggi mi sento molto bene, mi sento dentro gli schemi e sono più sereno" racconta il fuoriclasse brasiliano, arrivato a Parigi per 222 milioni di euro dal Barcellona nell'estate 2017, cifra che l'ha resto il giocatore più costoso nella storia del calcio. Il contratto di Neymar, 13 gol e 5 assist in 16 partite tra Ligue 1, Champions League e coppe nazionali in stagione, andrà in scadenza a giugno del 2022 ma il dialogo con il Psg per il rinnovo è in corso. L'obiettivo è vincere la Champions, obiettivo mancato nella finale contro il Bayern Monaco nello scorso agosto: "Quel giorno ho pianto - ammette Neymar - volevo riportare questa coppa in Francia ma avremo altre occasioni . E faremo di tutto per arrivare in finale e ottenere quel titolo

"Mbappé ragazzo d'oro, siamo come fratelli"

leggi anche

I più forti parametri zero a giugno 2021

Al desiderio di continuare a giocare a lungo con il Psg, Neymar - cercato in passato dal Barcellona per un ritorno in Spagna - ha affiancato un auspicio che riguarda un compagno di squadra e di reparto: Kylian Mbappé, in rosa dal 2017 e autore con il Psg di 106 reti in 148 partite ufficiali. "Lui è un ragazzo d'oro. Siamo come fratelli e io sono il fratello maggiore. Lo chiamo Golden Boy perché è veramente un ragazzo d'oro, dal cuore enorme - le parole di Neymar - come calciatore tutti sanno quanto vale, ma fuori dal campo è fantastico. Ci somigliamo e dobbiamo essere felici di esserlo. Spero che anche Kylian voglia restare. Ovviamente questa è la volontà di tutti i tifosi, vogliamo che la nostra rimanga una grande squadra e voglio continuare a fare quello che ho sempre fatto: giocare a calcio ed essere felice, questo è il massimo". Anche Mbappé, sul quale c'è il Real Madrid, ha un contratto in scadenza nel 2022 e la negoziazione per il rinnovo è in corso. "Sto riflettendo perché se firmo è per investire sul lungo periodo con il Psg - aveva spiegato poco più di una settimana fa l'attaccante francese - non voglio guadagnare tempo, se avessi già una decisione la comunicherei. Se firmo è per restare e tutto questo merita una riflessione”.