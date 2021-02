Il cantautore bolognese, 76 anni, ha voluto suggellare la chiusura del mercato di Serie A con una foto che lo ritrae con berretto e guanti del Bologna, squadra per cui fa il tifo, svelando nella didascalia una trattativa sfumata: "Mi è stato proposto un biennale come quarto portiere ma all’ultimo momento non ci siamo accordati sull’ingaggio". Ma le "manone" di Gianni restano a disposizione del miglior offerente perché il mercato degli svincolati chiude il 31 marzo...

