L'Ajax pensa a Chivu come allenatore del futuro

Dopo una stagione deludente, c'è aria di cambiamento in casa Ajax. Il club olandese sta pensando per la prossima stagione a un "primo" allenatore come Potter (che è il candidato principale), affiancandogli come vice Cristian Chivu, attuale allenatore dell'Inter Primavera. L'Ajax vuole proporre all'ex difensore nerazzurro un contratto di 5 anni, in modo da farlo crescere "in casa" e affidargli così la panchina della prima squadra tra 2-3 anni

L'Ajax sta vivendo un anno complicato: al momento occupa il 5° posto in classifica nell’Eredivisie , distante 35 punti dalla capolista PSV. Ecco perché c’è aria di cambiamento in società, sono già in corso ragionamenti per programmare al meglio il futuro. Adesso l’allenatore è John Van 't Schip Per la prossima stagione l'Ajax è molto interessato a Cristian Chivu come vice allenatore, che attualmente è alla guida dell' Inter Primavera .

Il progetto dell'Ajax attorno a Chivu

L’idea è di rendere Chivu l’allenatore del futuro dell’Ajax. Questo significa che inizialmente la panchina sarebbe affidata a un "primo" allenatore come Potter (che è il candidato principale), affiancandogli proprio Chivu come vice. L’Ajax vuole offrire all'ex difensore del triplete dell’Inter un contratto di 5 anni, in modo da farlo crescere "in casa" e affidargli così la panchina della prima squadra tra 2-3 anni. I dirigenti dell’Ajax, tra l’altro, sono stati anche in Italia per seguire la partita del campionato Primavera tra Inter e Cagliari giocata lo scorso 20 aprile (vittoria dei nerazzurri per 3-0), in cui hanno potuto apprezzare di persona il lavoro di Chivu. In passato Chivu ha vestito la maglia dell’Ajax da calciatore dalla stagione 1999/2000 alla stagione 2002/2003.