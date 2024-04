Panchina Napoli, Pioli, Italiano, Conte o Gasp?

Verrebbe da dire “Vota Antonio”, alla luce del plebiscito in favore di Antonio Conte, il preferito almeno dai tifosi. Convinti che sia l’uomo giusto per rilanciare il Napoli. Il favorito in città ma non ancora il prescelto dal club che continua a lavorare per non sbagliare la scelta del successore di Francesco Calzona. Pioli, Gasperini e Italiano le alternative. Quotazioni in rialzo per l’attuale allenatore del Milan. Come Conte profilo di esperienza, vincente e abituato a lavorare in grandi piazze. Più di Conte forse una maggiore capacità diplomatica nei rapporti con la proprietà, aspetto questo non secondario. Il tema tattico, che sulla carta potrebbe rappresentare un altro punto a favore di pioli, al momento non è una discriminante, perché il club si appresta ad una rifondazione che poggerà proprio sulle indicazioni della nuova guida tecnica. Gasperini e Italiano restano un passo indietro ma comunque non possono essere scartati, come del resto il jolly a sorpresa del presidente. L’importante è che questa volta De Laurentiis scelga la carta giusta, prima della fine di un campionato che dopo il pareggio con la roma ha ormai solo il sapore di una pratica da archiviare in fretta, possibilmente ancora in Europa. Il calendario e i punti a disposizione lasciano aperta la speranza.