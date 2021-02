Adriano Galliani non chiude le porte a un eventuale 'colpaccio' Ribery, in scadenza di contratto con la Fiorentina il prossimo 30 giugno: "Tutto nasce dall'amicizia con Boateng, ma prima vogliamo portare il Monza in Serie A. Se otterremo la promozione, ci penseremo"

"Ribery al Monza? La storia di Ribery nasce da un'amicizia profonda fra Boateng e il francese, figuriamoci se uno scaramantico come me sta pensando alla Serie A. Se A sarà, poi ci penseremo". Parole di Adriano Galliani, Amministratore Delegato del Monza, a Teleradiostereo, sulla possibilità di portare Franck Ribery nella società presieduta da Silvio Berlusconi in caso di promozione. Una suggestione che ha già acceso gli animi dei tifosi, con il possibile tridente Ribery-Boateng-Balotelli che fa sognare. L'ex francese del Bayern Monaco, 18 presenze e una rete in questa stagione, ha il contratto in scadenza con la Fiorentina il prossimo 30 giugno.