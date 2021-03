La fine dell’avventura cinese dopo la risoluzione nei giorni scorsi del contratto col Dalian Pro, club nel quale era approdato nel febbraio del 2019 dopo l'addio al Napoli, e il ritorno allo Slovan Bratislava – società che lo ha lanciato nel calcio professionistico 17 anni fa – che sembrava davvero a un passo. Nel futuro di Marek Hamsik ci sarà con ogni probabilità nuovamente il ritorno in Europa, ma non più in Slovacchia bensì in Svezia: trovano infatti conferme le notizie riportare dal portale svedese SportExpressen che parlano di un inserimento deciso da parte del Goteborg per il centrocampista ex Napoli. La volontà di Hamsik è quella di trovare un club che gli permetta di giocare con continuità e mettere minuti nelle gambe così da farsi trovare pronto in vista dei campionati Europei, con il Goteborg che sembra vicino all’accordo.