Il centrocampista ex Napoli ha firmato con il club svedese fino al 30 agosto 2021: "Sono qui con un contratto a breve termine, ma farò del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere il successo"

Marek Hamsik è ufficialmente un nuovo giocatore del Goteborg . Dopo essere stato vicino al ritorno allo Slovan Bratislava, società che lo ha lanciato nel calcio professionistico 17 anni fa, il centrocampista slovacco ha firmato un contratto fino al 30 agosto 2021 con il club svedese. Hamsik, 33 anni, torna così in Europa dopo due anni in Cina, al Dalian Pro, dove ha collezionato 45 presenze, con 5 gol e 4 assist.

"Contratto breve, ma farò del mio meglio"

leggi anche

Hamsik a petto nudo sulla neve: a -10 gradi! VIDEO

Hamsik, al sito ufficiale del Goteborg, ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo la firma: "Sono molto felice di essere qui e sono positivamente sorpreso delle opportunità che ci sono qui. Non vedo l'ora di incontrare i miei compagni di squadra e iniziare ad allenarmi con loro. Come tutti sanno, sono qui con un contratto a breve termine, ma farò del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere il successo. Darò anima e corpo per questo club". L'inizio del campionato svedese è fissato per il 10 aprile, con il Goteborg che esordirà in trasferta contro l'Orebro.