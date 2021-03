Nuova avventura per il giapponese ex Milan. Dopo le esperienze in Messico, Australia e Brasile Honda proverà a rilanciarsi in Azerbaigian: contratto fino al termine della stagione con il Neftchi Baku

Keisuke Honda non ha alcuna intenzione di fermarsi e dopo le ultime esperienze in giro per il mondo è pronto per una nuova avventura: l'ex centrocampista del Milan, 34 anni, ripartirà dall' Azerbaigian . Honda ha infatti trovato un accordo con il Neftchi Baku , club che milita nella Premyer Liqasi, il principale campionato azero. Ad annunciarlo è stato lo stesso club, che lo ha presentato ufficialmente dopo le visite mediche svolte nella mattinata di lunedì 15 marzo: per il giapponese, che indosserà la maglia numero 4, contratto fino al termine della stagione .

La carriera di Honda

Considerato uno dei migliori talenti giapponesi della sua generazione, Honda ha iniziato a girare il mondo ben presto dopo essersi affermato in patria con il Nagoya Grampus. L'arrivo in Europa è datato 2008: la prima esperienza è stata al Venlo, in Olanda. Due anni più tardi il trasferimento in Russia al CSKA Mosca, club nel quale il classe '86 è rimasto per quattro stagioni attirando le attenzioni di diverse società. Su tutte a spuntarla è stato il Milan, che lo ha prelevato nel mercato invernale del 2014: in tre stagioni e mezzo in rossonero il giapponese ha collezionato 81 presenze e 9 gol. A partire dal 2017 l'inizio di una fase calante: prima l'avventura in Messico con il Pachuca, poi l'esperienza in Australia con il Melbourne Victory. Nel 2019 il ritorno in Europa, ancora in Olanda ma stavolta al Vitesse, con scarsi risultati. Infine una nuova scommessa esotica, in Brasile, con il Botafogo, terminata tra poche luci e parecchie ombre. Adesso l'ex milanista proverà a rilanciarsi in Azerbaigian: il Neftchi Baku è la sua nuova squadra.