"Io amo la città e voglio restituire quello che mi dà. A Bologna sanno che sono immunodepresso e mi hanno creato una cortina intorno per non farmi prendere il Covid". Walter Sabatini porta subito allo scoperto il suo rapporto così “intimo” con la città nella quale lavora. "Il mio futuro visto che ho il contratto in scadenza? Direi a Bologna, me lo auguro. Mi vedo ancora qui perché a Bologna sento di poter fare delle cose e incidere, insieme a Bigon, Marco Di Vaio, Claudio Fenucci e tutti gli altri", ammette Sabatini in un’intervista rilasciata a "Il Resto del Carlino". Tanto che il coordinatore dell'area tecnica dei rossoblù (e del Montreal) già lavora ai rinforzi per la prossima stagione e sul suo taccuino sono presenti nomi di altissimo livello: "Lamela del Tottenham? È uno dei nomi che stiamo vagliando. Mi spiego: stiamo cercando di capire se ci siano le possibilità per arrivarci e non è detto. Di sicuro, dovesse uscire Orsolini, non ci sarebbe sostituto migliore, vedremo". Altro nome cerchiato in rosso è quello di Arnautovic, attaccante dello Shanghai SIPG: "Era un nome che non doveva uscire e purtroppo è uscito. Le telefonate sono state tante", ha proseguito Sabatini.