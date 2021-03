Il centrocampista cileno è legato all'Inter da un contratto fino al 30 giugno 2022, l'agente Felicevich non ha dubbi sulla sua permanenza in nerazzurro: "Normale ci siano offerte per lui, ma vuole restare all'Inter per vincere campionato e Champions League"

Attualmente è ai box dopo l'intervento chirurgico del 12 marzo scorso al ginocchio sinistro per una sofferenza meniscale, ma Arturo Vidal è già concentratissimo sugli obiettivi da raggiungere nel presente e nel futuro dell'Inter. Sì, il futuro, perchè l'intenzione del centrocampista cileno è quella di prolungare la propria esperienza in nerazzurro oltre alla stagione attualmente in corso, come ha spiegato il suo agente Fernando Felicevich ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport": "Normale che ci siano delle offerte per uno del suo livello, ma rimane all'Inter . Ora vuole lo Scudetto, l'anno prossimo la Champions League e a breve tornerà in campo".

La situazione contrattuale di Vidal

Arturo Vidal è arrivato in estate all'Inter, fortemente richiesto da Antonio Conte, a parametro zero dopo aver risolto il proprio contratto con il Barcellona. Il centrocampista cileno ha firmato un accordo biennale a 6.5 milioni di euro netti con l'Inter, la cui scadenza è quindi prevista per il 30 giugno 2022. Con le 30 presenze collezionate fin qui (con 2 gol e 2 assist) tra campionato, Champions League e Coppa Italia è stato comunque uno degli elementi più utilizzati da Conte in quest'annata, almeno nella prima parte di stagione prima che alcuni problemi fisici lo mettessero ai box. Come spiegato comunque da Felicevich il rientro in campo di Vidal non dovrebbe essere molto lontano: il ragazzo proverà a tornare a disposizione già al termine della sosta, anche se sarà più probabile vederlo nuovamente sul terreno di gioco intorno alla metà di aprile.