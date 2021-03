Protagonista con la maglia del Sassuolo e ora anche della Nazionale. Domenico Berardi ha messo la firma sul successo dell'Italia contro l’Irlanda del Nord (2-0), gara valida per la prima giornata delle qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022, realizzando la rete che ha sbloccato l’incontro. "È un ragazzo eccezionale e le parole del patron Squinzi, che voleva farne un simbolo del Sassuolo, stanno diventando realtà. Quando ha segnato, ho esultato. Domenico aveva fatto bene anche in precedenza con la Nazionale e in azzurro si sta confermando sui grandi livelli toccati in queste stagioni con il Sassuolo. E' un campione e ora tutti se ne rendono conto", ha ammesso in un’intervista al Corriere dello Sport Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club neroverde.