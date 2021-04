Protagonista con un bellissimo gol nel pareggio di San Siro contro il Milan, l'attaccante blucerchiato parla così del suo rinnovo: "Io e Ranieri nella Samp del futuro? Il presidente sa quello che fa, io non ho ricevuto nessuna chiamata ma sono un professionista e vado avanti" MILAN-SAMP: HIGHLIGHTS - LA CLASSIFICA DI SERIE A Condividi:

L’ennesimo gol, il decimo in questa Serie A. Una prodezza a San Siro che ha portato la Sampdoria a un passo dai tre punti contro il Milan (1-1 il finale, di Hauge la rete rossonera nel finale), Fabio Quagliarella commenta così il pallonetto che ha scavalcato Donnarumma: "La palla è arrivata, ho dato un mezzo sguardo e ho capito che potevo calciare subito. Non era un gol semplice, bisogna calcolare la traiettoria e tante cose: è andata bene". Contratto in scadenza a giugno, Quagliarella non spazza via i dubbi sul suo rinnovo: "Io l'Ibrahimovic della Samp come ha detto Ranieri? Non lo so, è una domanda che dovete fare il presidente, a me nessuno mi ha chiamato. Ma io sono un professionista e vado avanti per la mia strada".

"Ranieri è un grandissimo, lo dice la sua carriera" vedi anche Il Milan frena, 1-1 con la Samp. Inter a +5 Futuro ancora in bilico sia per Quagliarella che per Ranieri, allenatore blucerchiato: "Il presidente sa quello che fa, il mister è un grandissimo e lo dicono i suoi numeri, la sua carriera. Io faccio il professionista”, ha affermato Quagliarella. Che non nasconde la gioia per aver tagliato il traguardo dei 10 gol anche in questa stagione: "È una grande soddisfazione andare in doppia cifra, più passano gli anni e più è difficile. Io sono consapevole delle mie forze, mi alleno sempre, faccio tutto quello che devo fare e poi cerco di sfruttare l’occasione se arriva qualche palla", ha concluso l’attaccante della Sampdoria.