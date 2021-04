Nei giorni scorsi c’è stata una riunione tra Gasperini e la società, che ha l'obiettivo di prendere pochi giocatori ma forti, per alzare il livello già alto della rosa: per la difesa è già stato bloccato il 22enne svedese di origini bosniache Ahmedhodzic del Malmoe, colosso di 192 centimetri. Si cerca un sostituto di ilicic, un vice De Roon e un esterno sinistro per sostituire Gosens: il tedesco frutterà l’ennesima plusvalenza al club di Percassi

I numeri di Muriel e Zapata sono pazzeschi e quando si pensa all'Atalanta è inevitabile che il pensiero si rivolga a loro. Infatti la volontà di Gasperini è che rimangano entrambi a Bergamo. Muriel è sempre più centrale nel progetto e Zapata era una certezza già un anno fa. Ma per quanto riguarda il mercato in entrata c’è stata una riunione nei giorni scorsi tra l'allenatore e la dirigenza, ad cui è emerso che l’obiettivo è quello di prendere pochi giocatori ma forti, per alzare il livello di una rosa che è già molto competitiva.

Ahmedhodzic è il nome per la difesa

Un colosso di 192 centimetri, 22enne svedese naturalizzato bosniaco: Anel Ahmedhodzic del Malmoe è il difensore individuato e già bloccato dai nerazzurri per svecchiare un reparto di qualità che vede qualche trentenne. Cresciuto nelle giovanili del Malmoe e sbocciato nel Nottingham Under 18 che l'ha poi promosso all'U23, è rientrato alla base, in Svezia, destando le attenzioni dell'Atalanta.

Cosa succede con Ilicic, De Roon e Gosens

L'obiettivo del club, difensore a parte, è quello di trovare un giocatore che possa sostituire Ilicic, per ruolo e caratteristiche. Lo sloveno, come riferito da Gianluca Di Marzio, rappresenta una forte tentazione per il Milan. A centrocampo invece si cerca un vice De Roon: l'olandese è un punto fermo e gioca anche quando non è fisicamente al top. Dal mercato arriverà quindi un suo alter-ego per farlo rifiatare, visto il calendario sempre fitto della squadra che ormai gioca stabilmente anche in Europa e tende ad arrivare sempre in fondo anche in Coppa Italia. Infine, dando per scontata la partenza di Gosens, il calciomercato porterà anche un esterno sinistro per sostituire il tedesco, che frutterà l’ennesima plusvalenza "monstre" a Percassi.