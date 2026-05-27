L'Inter punta a rinforzarsi a centrocampo: uno dei nomi più seguiti è Curtis Jones del Liverpool: c'è stato un incontro tra i due club, ma c'è una distanza di circa 10 milioni tra l'offerta dei nerazzurri e la richiesta degli inglesi

Dopo il 'double' Scudetto e Coppa Italia, l' Inter lavora sul futuro e sulla prossima stagione. A centrocampo, i nerazzurri hanno incontrato il Liverpool per Curtis Jones , classe 2001 già nel mirino di Piero Ausilio lo scorso inverno, ma non c'è ancora un'intesa tra i club. L'Inter ha offerto 20 milioni, mentre gli inglesi ne chiedono 30 con percentuale sulla futura rivendita .

Stankovic, incontro a Milano per definire il futuro

Le operazioni a centrocampo non si fermano qui. Dopo una brillante stagione in Belgio con il Club Brugge (9 gol e 5 assist in 55 partite), Aleksandar Stankovic è pronto a tornare di proprietà dell'Inter, che dovrebbe esercitare il diritto di recompra. Mercoledì il classe 2005 si è sottoposto a visite mediche al Coni a Milano e ha in programma un incontro con la società per definire il suo futuro in vista della prossima stagione.