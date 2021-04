T. Pinto: "Futuro Fonseca? Ora conta il presente"

Il dirigente della Roma a Sky Sport: "Futuro Fonseca? Ora conta il presente, ci sono tanti allenatori in scadenza di contratto. In questo momento siamo concentrati per raggiungere i nostri obiettivi. Per cambiare la mentalità serve vincere. Stiamo lavorando per questo, ora i risultati non sono visibili ma verremo ripagati"

C'è un finale di campionato da affrontare e un'Europa League entrata nella fase decisiva, in casa Roma è quindi ancora presto per parlare di futuro. Almeno questa è l'idea di Tiago Pinto, che ha parlato del rapporto con Paulo Fonseca, allenatore in scadenza di contratto con il club giallorosso. "Quello che conta è il presente, lo ha detto lo stesso Fonseca – ha dichiarato il general manager della Roma a Sky Sport – Siamo tutti concentrati sul presente, su quello che dobbiamo fare per cambiare le cose, per raggiungere i nostri obiettivi. Non capisco quest'insistenza, ci sono tanti allenatori in Italia in scadenza di contratto. In questo momento siamo uniti e concentrati per vincere e ottenere ottimi risultati".