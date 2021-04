Se da una parte il Paris Saint-Germain continua a lavorare per rinnovare il contratto di Neymar in scadenza a giugno 2022, dall'altra c'è il Barcellona che insiste per riportare il campione brasiliano in blaugrana. A rilanciare questa ipotesi è in quotidiano sportivo francese L'Equipe che ha spiegato come non solo il club catalano, ma lo stesso Leo Messi in prima persona, stiano spingendo quasi quotidianamente per convincere Neymar a tornare a Barcellona. Con l'arrivo di Joan Laporta come nuovo presidente, l'addio di Messi da Barcellona è infatti sempre più lontano e il rinnovo di contratto (in scadenza al termine della stagione in corso) sembrerebbe la soluzione più probabile. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano francese, il nuovo presidente avrebbe recentemente respinto gli assalti del Manchester City e di altri top club europei e vorrebbe fare un ulteriore regalo a Messi per convincerlo a restare, riportando proprio Neymar a Barcellona. Gli ostacoli più importanti per il buon esito di questa operazione sono sicuramente i conti del club blaugrana (in deficit di 1,17 miliardi di euro) e la forte volontà da parte del Paris Saint-Germain di rinnovare il contratto di Neymar alle stesse condizioni di quello attuale, con il calciatore che continuerebbe così a percepire 36.8 milioni di euro all'anno.