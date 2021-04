L'argentino ha riscritto il proprio primato negativo di partite consecutive senza gol contro i blancos, sette. Leo non segna dall'ultimo faccia a faccia col rivale di una vita CR7, prima che il portoghese scegliesse la Juve. Sono come quei nemici da fumetto che non posso esistere l'uno senza l'altro CLÁSICO AL REAL: 2-1 AL BARÇA Condividi:

Rivali da fumetto. Antagonisti di una vita. Ma che non possono esistere l'uno senza l'altro. Come quando il Joker di Heath Ledger diceva al Batman di Bale (Christian e non Gareth) di non poterlo uccidere: "Che faccio senza di te? No, tu completi me!". Completarsi. Come completamente smarrito è sembrato il Leo Messi uscito sotto la pioggia di Valdebebas dell'ultimo Clásico col Real. Il suo ultimo tango a Madrid? La barba folta più del solito e i pantaloncini tirati su sulle gambe. Perché ora sono sette le partite in cui Leo non segna nel match più importante di Spagna e nella rivalità più importante nel mondo, lui che nelle sfide chiave c'è sempre stato. Sette, ovviamente, come CR7, il grande rivale. Ecco, Messi non segna al Real da allora, da quando Ronaldo se n'è andato. Stagione 2017-18, l'ultima del portoghese al Real prima del colpo Juventus. Due a due perché, se ci fosse stato un disegno dall'alto, allora è stato giusto far finire pari il loro ultimo faccia a faccia in un Clásico. Ovviamente con gol di entrambi.

Eroi luminosi Quindi Ronaldo è arrivato in Italia a segnare per la Juve. Messi ha continuato a farlo per il Barcellona. Ma non contro il Real. L'ultimo Clásico è stato anche quello del proprio personale record di tiri senza gol contro i blancos (sette, mai di più). Batman e Joker, Joker e Batman. Scegliete voi a chi dei due far impersonare l'uno o altro. Di sicuro, più che antieroi, sono entrambi eroi. Di quelli luminosi. Che hanno illuminato il calcio per ben più di dieci anni.