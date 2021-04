Emerson Palmieri vorrebbe tornare in Italia e c’è un club in particolare che tiene d’occhio la situazione dell’ex terzino della Roma: si tratta della Juventus, che continua a pensare a Emerson per l’estate 2021. Resta da capire se ci saranno le condizioni per aprire un tavolo di trattativa con il Chelsea, proprietario del cartellino del laterale italo-brasiliano. In Inghilterra dal gennaio del 2018, Emerson ha giocato con la maglia dei Blues 68 partite, segnando due reti. In questa stagione però Lampard prima e Tuchel poi gli hanno spesso preferito Marcos Alonso e Chilwell, così le presenze sono state 14 in tutte le competizioni con un gol all'attivo e 778 minuti in campo. Al difensore piacerebbe tornare in Serie A anche in chiave Nazionale: con l'Italia ha ha messo insieme 14 presenze e punta a una convocazione per gli Europei.