Josep Pedrerol di "El Chiringuito" non ha dubbi: il francese sarà acquistato dal Real Madrid e non rinnoverà con il Psg. Invece, secondo France Football, il brasiliano accetterà la proposta di un nuovo contratto. Ecco gli ultimi aggiornamenti in arrivo dalla Spagne e dalla Francia

Potrebbe essere l'ultima stagione insieme, in cui provare a vincere quella Champions League sfumata in finale l'anno scorso. Kylian Mbappé e Neymar sono le due stelle del Paris Saint-Germain, ma tra pochi mesi potrebbero separarsi. Il francese infatti sembra indirizzato al Real Madrid. Lo ha annunciato con certezza Josep Pedrerol, conduttore della trasmissione El Chiringuito in Spagna, che sostiene che Mbappé non ha intenzione di accettare alcuna proposta di rinnovo del Psg e si augura che il club possa porre un prezzo di vendita adeguato alla situazione: il suo contratto, infatti, scadrà nel 2022. È noto che il Real vuole puntare su uno dei giovani fenomeni che stanno emergendo e Mbappé potrebbe essere il nome giusto.