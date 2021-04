I tifosi del Barcellona possono sognare: Erling Haaland è nel mirino del club blaugrana per la prossima stagione. Come riportato da diverse fonti spagnole tra le quali Mundo Deportivo e Sport, l'agente dell'attaccante norvegese, Mino Raiola , e il padre del giocatore del Borussia Dortmund , Alf Ing Haaland, sono arrivati nella mattinata di giovedì 1 aprile nella città catalana per discutere del futuro del classe 2000. Entrambi, come testimoniato anche da alcune immagini, sono atterrati con un volo privato all'aeroporto di El Prat e sono stati prelevati da un'auto guidata dal solito autista e addetto alla sicurezza del presidente del Barcellona , ​​Joan Laporta.

Se è vero che Haaland è il grande obiettivo di mercato del Barcellona, la società blaugrana dovrà battere la concorrenza di tutti i principali top club europei, che già hanno fatto più di un sondaggio per il giocatore. La visita a Barcellona, in ogni caso, è la prima da quando il presidente è stato rieletto alla guida del club ed è frutto dell'amicizia di vecchia data tra Raiola e Laporta, che già in passato hanno chiuso diversi colpi importanti tra i quali anche il trasferimento di Zlatan Ibrahimovic dall'Inter al Barça e poi dalla Catalogna al Milan. Il padre di Haaland, che si trovava a Monaco da Raiola da circa due-tre giorni, è andato con l'agente per ascoltare progetti ed eventuali proposte, così come già accaduto con altri top club europei. L'obiettivo è decidere il meglio per il futuro di Haaland: una delle ipotesi al vaglio è quella di cambiare squadra già quest'estate, quando il Borussia Dortmund potrà fissare il prezzo che ritiene opportuno in quanto non è valida la clausola di 75 milioni di euro. Un'altra possibilità è quella di restare in Germania e aspettare la prossima estate, quando il giocatore potrà essere acquistato versando il prezzo della clausola.