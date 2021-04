Massara: "Donnarumma? Milan ha fatto la sua parte"

Il direttore sportivo del Milan fa il punto sui rinnovi: "Per Ibrahimovic siamo molto fiduciosi di definire in via imminente. Donnarumma e Calhanoglu? Non ci sono novità ma siamo sereni, abbiamo fatto il nostro dovere proponendo cifre importanti"

Milan impegnato in questo finale di stagione per difendere la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. I rossoneri, però, guardano anche al futuro, soprattutto per quanto riguarda la situazione rinnovi. Tre su tutti, quelli di Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic, che hanno il contratto in scadenza al termine della stagione. Ne ha parlato Massara: "Per Ibra siamo fiduciosi di poter definire a breve un accordo con lui – le parole del direttore sportivo rossonero a DAZN – Per gli altri non ci sono novità ma siamo sereni, perché la società ha fatto la sua parte proponendo cifre importanti. Siamo fiduciosi, confidiamo che si possano portare a buon fine tutte le trattative".