La possibilità di rinnovo di Lionel Messi col Barcellona comincia a prendere forma. Dopo la rottura sfiorata la scorsa estate, il presidente Joan Laporta sta lavorando alla permanenza dell'argentino e ha iniziato a discuterne con Jorge , il padre del giocatore che ne cura gli interessi, in un incontro avvenuto la scorsa settimana. L'emittente catalana TV3 riporta alcunidettagli della proposta del club. Le cifre non sono state completamente delineate, perché fino a metà maggio non saranno noti i risultati dei quattro controlli finanziari che la dirigenza ha commissionato per avere un quadro chiaro della situazione economica della società. Ma un piano per il rinnovo è stato già elaborato.

La proposta del Barcellona

vedi anche

Messi al Psg? Dal Brasile svelano l'offerta

Il Barcellona, secondo l’emittente catalana, ha esposto l’intenzione di offrire a Messi altri due anni di contratto, che il giocatore accetterebbe per arrivare al meglio ai Mondiali 2022 in Qatar (forse il suo ultimo) dove proverà di nuovo a condurre l'Argentina alla vittoria del torneo, ma con l'ingaggio ridotto del 50%. Al termine delle due stagioni, verrebbe assecondato il desiderio di Messi di chiudere la carriera negli Stati Uniti. All'Inter Miami per l'esattezza, nella squadra di proprietà di David Beckham dove dovrebbe raggiungerlo Luis Suarez, amico ed ex compagno in blaugrana. L'argentino diventerebbe anche un ambasciatore del Barça sul continente americano per favorire la diffusione del marchio negli Usa. Quando giungerà il momento del ritiro, Messi farebbe ritorno al Barcellona per diventare un dirigente del club. La proposta è stata accolta con interesse e questo rappresenterebbe un’apertura importante nella trattativa. Nel frattempo, TNT Sports Brasil ha raccontato di un’offerta arrivata dal Psg per Messi, di un contratto biennale con opzione per un’ulteriore stagione a condizioni economiche molto vantaggiose, "impossibili da pareggiare per il Barcellona".