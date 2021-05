Il Tigres ha ufficializzato l'arrivo di Thauvin, che arriverà al termine della stagione a parametro zero. Il classe '93 è in scadenza con il Marsiglia e raggiungerà in Messico il connazionale Gignac

Dopo Gignac, anche Thauvin: parla francese l'attacco del Tigres. La squadra vice-campione del mondo ha ufficializzato l'arrivo a parametro zero dell'ala classe 1993, che è in scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia. Thauvin aveva tante offerte in Europa ma alla fine ha scelto di accettare la chiamata del club messicano, che lo ha convinto, secondo quanto racconta L'Equipe, con un contratto da 25 milioni di euro netti in 5 anni. A incoraggiarlo anche lo stesso Gignac, suo ex compagno di squadra proprio a Marsiglia, dove hanno condiviso due stagioni tra il 2013 e il 2015. Il Tigres ha ufficializzato sui propri canali social l'arrivo di Thauvin, che si unirà al club messicano al termine della stagione.