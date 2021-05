Rinnovo Neymar: l'anticipazione de L'Equipe



Leonardo: "Rammaricati, ma la strada è giusta"

Neymar è apparso felice negli ultimi mesi a Parigi, mostrandolo in diverse occasioni: persino l'eliminazione in semifinale di Champions – fa notare L’Equipe - non sarebbe stata un intoppo nel percorso che avrebbe portato al rinnovo. "Il PSG è cresciuto molto da quando sono arrivato”, aveva detto alla vigilia della sfida con il Manchester City. “È un club più rispettato. Facciamo parte delle quattro migliori squadre della Champions League per il secondo anno consecutivo".

La situazione di Mbappé

L'Equipe parla poi della situazione di Mbappé, scrivendo che la trattativa per il rinnovo con l’attaccante francese, in scadenza nel 2022, sono ancora in corso e al momento il suo futuro non è ancora chiaro.