Il Paris Saint-Germain perde anche la gara di ritorno contro il Manchester City per 2-0 ed è eliminato dalla Champions League. Al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo del club francese, Leonardo: "Penso agli ultimi due anni in cui ci siamo giocati una finale alla pari con il Bayern Monaco e anche quest'anno abbiamo battuto Manchester United, Barcellona e il Bayern. Se analizziamo questa doppia sfida con il City, siamo stati superiori nei due primi tempi e siamo stati penalizzati da gol subiti un po' strani. Non vorrei parlare dell'assenza di Mbappè, però è successo anche questo in un momento decisivo. Perdiamo contro una squadra che merita di andare in finale, che da sei anni lavora con lo stesso gruppo". E adesso si guarda già al futuro: "Non è il momento di fare bilanci, ma pensiamo sempre a migliorare. Non dobbiamo per forza vincere la Champions, siamo già nella top 4 europea e l'idea è quella di andare avanti con questa base e su quello che stiamo costruendo. E' una squadra giovane, con una base solida che deve fare esperienze e ha ancora tanto da fare in carriera. La nostra parabola è in crescita e forse ci mancano ancora quei piccoli dettagli che ti permettono di vincere la Champions. Pochettino è arrivato a gennaio, sta impostando un lavoro e penso che abbiamo creato un gruppo molto solido, con idee condivise e giocatori coinvolti nel progetto. Abbiamo grande ambizione, c'è rammarico per la sconfitta ma usciamo con la sensazione delle cose importanti che stiamo facendo".