Lotito lo ritiene l’allenatore giusto nel caso in cui non trovasse un accordo per il rinnovo con Simone Inzaghi. Intanto i viola attendono una risposta da Gattuso e valutano altri profili come Fonseca e Garcia

Ormai sancita la fine della sua esperienza sulla panchina del Napoli, Gennaro Gattuso è diventato un profilo ambito da diverse squadre di Serie A. Oltre alla Fiorentina, infatti, che l’ha già contattato, c’è anche la Lazio. Gattuso è il candidato preferito del presidente Lotito nel caso in cui non fosse raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi. I viola restano in attesa di una risposta, mentre l’allenatore ha chiesto delle garanzie sulla costruzione della squadra, requisito indispensabile per accettare la proposta e impegnarsi con la Fiorentina. Gattuso dunque prende tempo, anche perché con Lotito c’è gradimento reciproco e questo può essere un fattore determinante nella decisione che sarà presa.