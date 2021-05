Prime manovre di mercato per il club rossoblù: Junior Messias è un obiettivo concreto, i contatti sono già avviati e hanno avuto esito positivo. Piace anche Reca, mentre Sabelli è in arrivo a parametro zero Condividi:

L'obiettivo salvezza è stato raggiunto con due giornate di anticipo, adesso per il Genoa è tempo di pensare al futuro. Valutazioni in corso per il club rossoblù, che sta già iniziando ad avviare le prime manovre di calciomercato in vista della prossima stagione. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dalla società del presidente Preziosi c'è Junior Messias, protagonista assoluto nella sua prima stagione in Serie A nonostante la retrocessione del Crotone. I contatti tra le parti sono già partiti ed hanno avuto esito positivo. La situazione è in aggiornamento, ma il brasiliano classe '91 è un obiettivo concreto e quella per lui è un'operazione che il Genoa vuole portare a termine.

La stagione di Messias IL PERSONAGGIO Da fattorino a bomber in A: la storia di Messias Alla prima esperienza in assoluto in Serie A, Messias - che soltanto pochi anni fa giocava ancora tra i dilettanti - è stato insieme a Simy uno degli elementi più positivi del Crotone. Nonostante la stagione complicata della squadra calabrese, il brasiliano ha collezionato 35 presenze ed è a un passo dalla doppia cifra di reti: 9 i gol segnati in campionato, oltre a 4 assist decisivi. Per lui, nell'ultima giornata ci sarà la possibilità di incrementare ulteriormente il bottino. Poi sarà il momento di pensare al futuro, che potrebbe essere sempre a tinte rossoblù ma lontano da Crotone: l'interesse del Genoa è forte.