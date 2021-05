Serie A, quanto guadagna ogni squadra in base alla classifica finale

In Serie A sono diversi i verdetti che devono ancora essere scritti, ma a 90' dal termine del campionato nessuna squadra può permettersi di mollare. In base alla posizione finale di classifica ci sono infatti in palio diversi milioni, che assumono un significato ancor maggiore in un periodo di pandemia e crisi economica. Ecco quanto guadagna ogni squadra in base alla posizione finale raggiunta: tre sono già certe del proprio posto, tutte le altre no