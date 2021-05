Tanta delusione e al momento poche certezze. Per capire che Napoli sarà allora, bisognerà innanzitutto aspettare il nome del prossimo allenatore, la scelta del presidente De Laurentiis, una decisione -come da tradizione- presa in totale autonomia. Il profilo di Allegri, dopo il mancato ingresso in Champions, sembra molto più sfumato. Spalletti, il primo allenatore contattato e con il quale il Napoli avrebbe già chiuso l’accordo economico, un’opzione sempre valida. Anche se il nome più in tendenza, il giorno dopo il mancato ritorno nell’Europa dei grandi, è quello di Sergio Conceicao, allenatore del Porto: indiscrezioni che al momento non trovano conferme definitive.