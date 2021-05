Dopo l'addio di Claudio Ranieri, il presidente Ferrero pensa al ritorno in panchina dell'allenatore che ha già guidato il club blucerchiato per tre stagioni dal 2016 al 2019: contatti in corso tra le parti, che si riaggiorneranno nei prossimi giorni per capire se ci sono le condizioni per tornare insieme

Dopo l'addio comunicato da Claudio Ranieri, la Sampdoria è al lavoro per individuare il nome dell'allenatore per la prossima stagione: l'ultima idea del presidente Ferrero porta al ritorno in panchina di Marco Giampaolo, già allenatore dei blucerchiati per tre stagioni dal 2016 al 2019. I primi contatti tra le parti sono già stati avviati e nei prossimi giorni ci sarà da capire se si troverà una condivisione sui progetti e se l'allenatore accetterà di tornare in una piazza dove in passato ha fatto molto bene, lasciando un ottimo ricordo. I colloqui continueranno nei prossimi giorni, per un'idea che il presidente della Sampdoria insieme ai propri collaboratori vuole portare avanti con decisione. Gli altri nomi avvicinati al club blucerchiato in questi giorni sono stati quelli di Vincenzo Italiano (che a breve deciderà se restare ancora allo Spezia o meno), Roberto D'Aversa (che non resterà a Parma nella prossima stagione) e Paolo Zanetti (ora impegnato nella finale play-off di Serie B con il suo Venezia e però molto vicino alla panchina dell'Udinese).