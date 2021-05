Il presidente del Napoli, smentendo l'accordo con Sergio Conceiçao che a noi non era mai risultato, traccia il profilo del prossimo allenatore alla radio portoghese Rtp: "Sarà italiano, valutiamo diversi nomi. La decisione in 20 giorni"

Ribadendo il no a Sergio Conceiçao ("non era nella mia lista") il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis, è tornato oggi a parlare a proposito della scelta del nuovo allenatore. Chiuso il ciclo Gattuso - oggi ufficializzato alla Fiorentina - il numero uno del club azzurro sembra voler puntare su un allenatore che conosce bene la Serie A. "Voglio un allenatore italiano - ha detto De Laurentiis alla radio portoghese Rtp, chiudendo le porte all'attuale mister del Porto (il presidente aveva trattato solo con il suo agente) -, abbiamo diverse opportunità. Decideremo in 20 giorni". Per la panchina del Napoli resta in pole, dunque, Luciano Spalletti, fermo ormai da due anni dopo l'esperienza all'Inter. Più defilato Allegri dopo la mancata qualificazione alla Champions.