Maignan è arrivato alle 9:12 alla clinica "La Madonnina". Il portiere è entrato nella struttura attraverso un ingresso secondario e non dal solito accesso come avvenuto per tutti gli altri giocatori del Milan ingaggiati in questi anni (unico precedente, Mario Balotelli). Questo perché il Milan non voleva dare esposizione mediatica all'arrivo del giocatore.