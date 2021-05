Manca ancora l'ufficialità, ma Gervinho e Bruno Peres saranno presto due nuovi calciatori del Trabzonspor: i due calciatori sono atterrati nella serata di martedì in Turchia, ricevendo cori e fiori da parte di una folla di tifosi in delirio per i due nuovi acquisti

Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma Gervinho e Bruno Peres saranno presto due nuovi calciatori del Trabzonspor: i due ormai ex Serie A sono arrivati nella serata di martedì in Turchia, ricevendo all'aeroporto un'accoglienza veramente incredibile da parte di una folla di tifosi del club, che ha ineggiato a gran voce i loro nomi e ha donato anche un mazzo di fiori a entrambi. Sostenitori che si augurano che questi due nuovi acquisti possano permettere al Trabzonspor di tornare a competere per il titolo, visto che l'ultimo campionato turco è stato terminato al quarto posto che è valso al club la qualificazione alla prima edizione della Conference League.

I numeri di Gervinho e Bruno Peres

Conference League nella quale entrambi potrebbero affrontare da ex la Roma. Sia Gervinho che Bruno Peres lasciano dunque la Serie A dopo diverse stagioni, ma dopo un ultimo campionato non del tutto positivo. L'attaccante ivoriano ha concluso il proprio campionato con il Parma con 5 gol segnati in 27 presenze, il ruolino di marcia peggiore delle sue tre stagioni in gialloblù che ha contribuito all'ultimo posto finale in classfica con conseguente retrocessione in Serie B del club. 30 invece le presenze del brasiliano in campionato (con 1 gol) con la Roma, anche se spesso da subentrato. Dopo l'esperienza in giallorosso e le due precedenti stagioni con la maglia del Torino, Bruno Peres lascia la Serie A e riparte dal Trabzonspor.