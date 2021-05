Georginio Wijnaldum è pronto a diventare un nuovo calciatore del Barcellona . Il centrocampista del Liverpool , il cui contratto con i Reds è in scadenza il prossimo 30 giugno, è a un passo dall'accordo totale con il club blaugrana. Intesa trovata sulla base di un triennale dopo una riunione alla quale hanno partecipato gli agenti del giocatore olandese (Humphry Nijman e Jan Kabalt), Rodrigo Messi (fratello di Leo) in qualità di intermediario dell'operazione e Mateu Alemany in rappresentanza della dirigenza del Barça.

Richiesta di Koeman con il benestare di Messi

Un colpo importante, in arrivo dunque a parametro zero. Wijnaldum è stato fortemente voluto dall'allenatore blaugrana Ronald Koeman, suo connazionale, e sul suo arrivo si sarebbe anche il parere favorevole di Leo Messi, con cui il Barça continua le discussioni per il rinnovo del contratto in scadenza fra pochi giorni. In caso di permanenza - ipotesi sempre più probabile -, l'argentino avrà come nuovo compagno l'ex Feyenoord, PSV Eindhoven e Newcastle, che lascerà dunque il Liverpool dopo cinque stagioni nelle quali ha conquistato un titolo di Premier League, una Champions League, una Supercoppa europea e un Mondiale per club. L'accordo è vicinissimo, per l'arrivo di Wijnaldum al Barcellona è quasi fatta.