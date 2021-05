L'acquisto di Mike Maignan ha messo fine di fatto alla trattativa con Gianluigi Donnarumma per un possibile rinnovo di contratto. La conferma ufficiale dell'addio è arrivata per la prima volta attraverso le parole di Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero. "Tutti i giocatori protagonisti di questa stagione incredibile devono essere ringraziati. Gigio è stato leader e capitano, la gente non capisce che il professionista deve essere pronto a cambiare casacca. So che è difficile da accettare, certe carriere sono sempre più difficili da trovare, così come un contesto che sappia esaudire le ambizioni di un calciatore. Il mercato è talmente ampio. Ma bisogna avere rispetto per chi ha dato tanto al Milan e non ci ha mai mancato di rispetto. Le strade si dividono, posso soltanto augurargli il meglio" ha detto durante AC Milan Talk, evento live sul canale Twitch ufficiale.