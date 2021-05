Il club granata pronto a chiudere per il difensore classe 2001 dell'Hajduk Spalato. Non ha ancora compiuto 20 anni ma è già un titolare nel club croato, qualificato per la prossima Conference League. Trattativa avviata sulla base di una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni di euro più bonus

Festeggiata la salvezza e con l'imminente arrivo di Ivan Juric in panchina, il Torino guarda al futuro. E ai rinforzi per la stagione che verrà. Il club granata sta cercando di definire la trattativa per l'acquisto di Mario Vuskovic. Difensore croato nato il 16 novembre 2001, è già titolare nell'Hajduk Spalato allenato da Paolo Tramezzani, club che ha chiuso il campionato al quarto posto e ha ottenuto l’ultimo posto disponibile per la neonata Uefa Conference League. L'operazione è avviata e potrebbe chiudersi a titolo definitivo, per una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni più bonus nelle casse dell'Hajduk.